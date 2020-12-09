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  4. Jandarma, boru hattı hırsızlık zanlılarını 8 yıl sonra yakaladı

Jandarma, boru hattı hırsızlık zanlılarını 8 yıl sonra yakaladı

09.12.2020 16:27 | Son Güncelleme:
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Niğde’de 8 yıl önce Botaş Petrol Boru hattında yaşanan akaryakıt hırsızlığı olayı JASAT ekipleri tarafından aydınlatıldı.İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 8 yıl önceki Botaş Petrol Boru hattından akaryakıt hırsızlığı yapan kişileri bulmak için yeniden çalışma başlattı.

Niğde’de 8 yıl önce Botaş Petrol Boru hattında yaşanan akaryakıt hırsızlığı olayı JASAT ekipleri tarafından aydınlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 8 yıl önceki Botaş Petrol Boru hattından akaryakıt hırsızlığı yapan kişileri bulmak için yeniden çalışma başlattı. 8 yıl önce Bor ilçesi Obruk köyünde meydana gelen Botaş petrol boru hattından hırsızlık faili meçhul olayını ekipler, 2 yıllık titiz çalışmasının sonucunda çözdü.
Şüphelileri tespit eden ekipler yaptıkları operasyonla M.R., S.A.E., F.T. ve D.K.’yı gözaltına aldı.

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