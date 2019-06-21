HABER

Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 21:40 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 karayolunda Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince periyodik olarak günün her saatinde yapılan uygulamalarla adeta kuş uçurtulmuyor.Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il ve ilçelerde güvenli ve huzurlu bir şehir haline getirmek için yaptıkları kararlı uygulamalar ve operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 karayolunda Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince periyodik olarak günün her saatinde yapılan uygulamalarla adeta kuş uçurtulmuyor.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il ve ilçelerde güvenli ve huzurlu bir şehir haline getirmek için yaptıkları kararlı uygulamalar ve operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Gün geçtikçe artan karayolu trafiğinde Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından olan D-100 karayolu Sakarya kesiminde jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri uygulamalar ile kuş uçurtmuyor. Bir yandan kuralsız sürücülerin önüne geçebilmek için uygulamalarını aralıksız sürdüren ekipler diğer yandan ise suçlulara göz açtırmıyor.
D-100 karayolu Serdivan ilçesi Yukarıdereköy mevkiinde kurdukları uygulama noktasında araçları tek tek durduran ekipler, araç ve sürücülerin evraklarını kontrol ediyor. Kural ihlali yapan sürücülere ceza uygulayan ekipler, ayrıca kural tanımayan sürücüleri de tespit ediyor. İstihbarat ve narkotik ekipleri özel eğitimli köpeklerle araçlar didik didik aranırken, GBT kontrolü yapan ekiplerce suçlular bir bir yakalanıyor.

Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor

Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor

Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor

Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor

Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor

Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor

Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor

Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor

Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor

Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor

Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor

Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor

Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor

Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor

Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor

Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor

Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zorunlu çalışma süresi düşürüldü

Zorunlu çalışma süresi düşürüldü

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.