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Jandarma'da FETÖ operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 09:26 | Son Güncelleme

FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü sivil imam 37 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Jandarma'da FETÖ operasyonu!

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Jandarma gözaltı

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