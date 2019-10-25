HABER

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 08:09 | Son Güncelleme

İl ve ilçelerde jandarmanın sorumluluk alanlarını belirleyen komisyonda alınan kararları onaylayan mülki amirlerin yerine artık bu onay İçişleri Bakanı'ndan alınacak.

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle jandarma sorumluluk alanlarının belirlenmesinde son onay yetkisi değişti. Onay yetkisi mülki amirden alınarak İçişleri Bakanı'na verildi.

Resmi Gazete'de yer alan değişikliğe göre, komisyon tarafından alınan kararların yürürlüğe girmesi önceki düzenlemeye göre bölgedeki mülki amirin onayına bağlıyken yeni düzenleme ile bu onay merci olarak artık İçişleri Bakanı belirlendi.

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE NASILDI?

İl ve ilçelerdeki jandarma ve polis sorumluluk alanlarının sınırları ilçelerde kaymakam, illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında jandarma ve emniyet temsilcilerinin katılacağı bir komisyon tarafından belirleniyordu. Komisyon, vali veya kaymakamın çağrısı üzerine toplanıyordu.

Büyükşehir, il veya ilçe belediyesi kurulması, kaldırılması ya da kentleşme veya diğer sebeplerle sınırlarda değişiklik olması halinde ise değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde sorumluluk alanları yeniden düzenleniyor.

YÜRÜTME MERCİİ 'CUMHURBAŞKANI' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Ayrıca daha önce Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nin yürütme mercii Bakanlar Kurulu iken yapılan değişiklikle bu merci olarak Cumhurbaşkanı belirlendi.


PARTNERHangisi diğerlerinden farklı?Hangisi diğerlerinden farklı?
28 Ekim resmi tatil mi?28 Ekim resmi tatil mi?
Adana'da terör operasyonuAdana'da terör operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Ece Erken'den olay sözler: Çıplaklığa varan fotoğraflar...

Ece Erken'den olay sözler: Çıplaklığa varan fotoğraflar...

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Bursa'da dehşet! Sopalarla bayıltana kadar dövdüler

Bursa'da dehşet! Sopalarla bayıltana kadar dövdüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
28 Ekim pazartesi resmi tatil mi yarım gün mü? 28 Ekim pazartesi okullar tatil mi? 28-29 Ekim tatil açıklaması

28 Ekim resmi tatil mi?

Adana'da terör operasyonu! 9 gözaltı

Adana'da terör operasyonu

Venezuela'da protesto yürüyüşü

Venezuela'da protesto yürüyüşü

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Muğla'da 4.6 şiddetinde deprem!

Muğla'da 4.6 şiddetinde deprem!

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ 24 Ekim 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.