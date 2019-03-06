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Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 07:25 | Son Güncelleme

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ç.A., K.U., T.M.A. ve A.U.'nun bir otomobille Karacabey'den Bursa'ya gelerek kent genelinde uyuşturucu satacağı ihbarını aldı. Ekipler, düzenlenen operasyonla Karacabey-Bursa karayolunda otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki şüphelilerden K.U.'nun "Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan arandığı tespit edildi. Ç.A., K.U., T.M.A. ve A.U. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma uyuşturucu operasyonu

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