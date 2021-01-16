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Jandarma dedektiflerinden kaçamadılar

16.01.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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Samsun’da jandarma JASAT timleri 3 haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 3 ayrı kişiyi yaptıkları takip sonucunda yakalayarak cezaevine teslim etti.Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıran Mahallesi’nde 3 ayrı adrese yapılan takip çalışma sonucu baskın düzenledi.

Samsun’da jandarma JASAT timleri 3 haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 3 ayrı kişiyi yaptıkları takip sonucunda yakalayarak cezaevine teslim etti.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıran Mahallesi’nde 3 ayrı adrese yapılan takip çalışma sonucu baskın düzenledi. Yapılan baskında, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek" suçundan yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırılan M.K ile "uyuşturucu ticareti" suçundan 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan E.K. ve "seyirden yasaklı kişinin kanunda belirtilen şekilde kolluğa müracaat etmesi" suçundan aranan K.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesi’ne sevk edilen 3 ayrı kişi adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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