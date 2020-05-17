HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarma denetimine yakalanan adamdan ilginç savunma

Jandarma denetimine yakalanan adamdan ilginç savunma

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 16:38 | Son Güncelleme

Sultangazi Habipler Mahallesi'nde denetim yapan jandarma ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan bir sürücüye ceza kesti. Sürücü, "Evde eşim ile sürekli tartışıyorum. Ben de evden kaçtım. Jandarma ekiplerine yakalandım" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde jandarma ekipleri Sultangazi Habipler Mahallesi'nde denetim yaptı. Araçları tek tek durduran ekipler, kimlik, ehliyet ve izin belgesi kontrolü yaptı. Maskesi bulunmayan ve emniyet kemeri takılı olmayan şoförleri de uyardı.

EŞİMLE TARTIŞTIM EVDEN KAÇTIM

sokağa çıkma yasağına uymayan sürücü Samet Kurt'a ceza kesildi. Kurt, "Evde eşim ile sürekli tartışıyorum. Ben de evden kaçtım. Jandarma ekiplerine yakalandım. 1 hafta ben evde ne yapabilirim her gün sabah akşam eşimle tartışıyorum. Evden kaçtım. Ceza yedim. Ceza yemem de eşimin yüzünden oldu " dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı
Akdeniz'de 3 büyüklüğünde depremAkdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
1/

En Çok Okunan Haberler

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

Virüsün yeni merkez üssü mü olacak?

Virüsün yeni merkez üssü mü olacak?

'Annemi babam öldürdü' demişti! Yeni açıklama

'Annemi babam öldürdü' demişti! Yeni açıklama

Görme engelli yarışmacı olay oldu! Köpeği Tabs yanından ayrılmadı

Görme engelli yarışmacı olay oldu! Köpeği Tabs yanından ayrılmadı

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

Bakan Koca 'biraz soluklanmak hakkınız' diyerek paylaştı!

Bakan Koca 'biraz soluklanmak hakkınız' diyerek paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Eşini öldürüp camide şükür namazı kılmış

Eşini öldürüp camide şükür namazı kılmış

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Diğer Haberler
Sokağa çıkan 67 yaşındaki kadın, sıcaktan bayıldı

Sokağa çıkan 67 yaşındaki kadın, sıcaktan bayıldı

Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

11 bin lira ceza yedi, arkadaşları ile selfie yaptı

11 bin lira ceza yedi, yaptığı herkesi şaşırttı

Fatih Portakal'dan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e tepki

Fatih Portakal'dan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e tepki

Zeytinburnu'ndaki görüntü sosyal medyada olay oldu! Temizlik görevlisi kaldırım taşları arasındaki izmaritleri elleriyle topladı

Kaldırım taşları arasındaki izmaritleri elleriyle topladı

Karantinadan kaçtı ama babasından kaçamadı

Karantinadan kaçtı ama babasından kaçamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.