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Jandarma destekli hasta kurtarma operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 10:44 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde 58 yaşındaki hasta, jandarma ekiplerinin desteğiyle yapılan zorlu bir operasyonla hastaneye ulaştırıldı.Çaldıran ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu kardan dolayı kapalı olan Yuvacık Mahallesi’nde yaşayan 58 yaşındaki Hasan Yılmaz’ın yakınları, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Jandarma destekli hasta kurtarma operasyonu

Van’ın Çaldıran ilçesinde 58 yaşındaki hasta, jandarma ekiplerinin desteğiyle yapılan zorlu bir operasyonla hastaneye ulaştırıldı.
Çaldıran ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu kardan dolayı kapalı olan Yuvacık Mahallesi’nde yaşayan 58 yaşındaki Hasan Yılmaz’ın yakınları, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. 2 gündür solunum sıkıntısı, halsizlik ve göğüs ağrısı çeken Hasan Yılmaz için jandarma ekiplerinden destek istendi. Jandarmaya ait kar paletli araç ile hareket eden ekipler, yaklaşık 6 saat sonra hastaya ulaştı. İlk müdahalesi yapılarak ambulansın beklediği yere teslim edilen hasta, Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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