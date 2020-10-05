HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarma Edremit Körfezinde boş durmadı

Jandarma Edremit Körfezinde boş durmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 12:42 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Körfezi ilçeleri; Ayvalık, Edremit ve Burhaniye’de jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda biri kuru sıkı olmak üzere 4 ruhsatsız silah ele geçirdi.Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova mahallesinde bir işletmede E.O.U.

Balıkesir’in Edremit Körfezi ilçeleri; Ayvalık, Edremit ve Burhaniye’de jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda biri kuru sıkı olmak üzere 4 ruhsatsız silah ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova mahallesinde bir işletmede E.O.U. isimli şahsın A.G. isimli bir vatandaşı silahla tehdit ettiği ihbarı alınması üzerine hızla olay yerine ulaşan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, şüpheli E.O.U’yu kaçmaya çalışırken işletmenin otoparkında yakaladı. E.O.U.’nun yapılan kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarmanın Burhaniye’nin Börezli mahallesinde yaptığı çalışmada d şüpheli gördüğü Balıkesir plakalı bir araç durdurularak, araç sürücüsü O.B.’nin üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 11 adet fişek ele geçirildi.
Aynı sıralarda Edremit’in Kavurmacılar mahallesinde şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kaba üst araması yapılan F.A.’nın üzerinden ise 1 adet kurusıkı tabanca çıktı.
Adli makamların talimatıyla E.O.U. ve O.B. isimli şüpheli şahıslar hakkında “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı. F.A. isimli şüpheli şahsa ise “5729 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan idari işlem uygulandığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar! Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar!
Türkiye'nin çabaları övgüyle bahsedildiTürkiye'nin çabaları övgüyle bahsedildi
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Diğer Haberler
Kovid-19 Raporu yayımlandı! DSÖ'den Türkiye'ye övgü
Türkiye'nin çabaları övgüyle bahsedildi
Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar!
Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar!
İstanbul'da taksi duraklarına operasyon! Gözaltılar var
Taksi duraklarına operasyon! Gözaltılar var
Dini nikahlı eşini tabancayla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
İfadesi ortaya çıktı! 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş
Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Melih Köken kazada öldü
Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Melih Köken kazada öldü
Bakan Soylu duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe
Bakan Soylu duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.