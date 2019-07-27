Jandarma ekili vaziyette 125 kök Hint keneviri yakaladı

Denizli’nin Buldan ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda ekili vaziyette 125 kök Hint kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Yenicekent Mahallesi’nde yapıldı. Narlıdere bölgesinde bir şahsın ikametinde Hint keneviri ektiği bilgisini alan ekipler harekete geçerek operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda ekili vaziyette 125 kök Hint kenevir ele geçirildi. Operasyonda B.Ç., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

