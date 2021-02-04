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Jandarma ekipleri, 1 haftalık takip sonucu mazot hırsızlarını yakaladı

04.02.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Jandarma ekipleri, 1 haftalık takip sonucu mazot hırsızlarını yakaladı

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, faili meçhul olayın aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yaklaşık 1 hafta önce tırdan çalınan 500 litre mazotun faillerini yakaladı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, faili meçhul olayın aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yaklaşık 1 hafta önce tırdan çalınan 500 litre mazotun faillerini yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen 3 şahıs, şüpheli sıfatı ile ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Faili meçhul olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar yürüten Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabaha karşı başarılı bir operasyona imza attı. 28 Ocak 2021 günü İzmir-Ankara D-300 karayolu üzeri Körez Mahallesi yakınlarındaki bir restoranda park halindeki bir tırdan 500 litre mazotun çalınmasına yönelik çalışma yürüten jandarma ekipleri, meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmada tespit edilen 45 AS 981 plakalı otomobil içerisinde olayın şüphelilerinin H.B. (61), A.Ç. (39) ve Ş.K.(42) olduğunu tespit etti. Tespit edilen şahısları yakalamaya yönelik çalışmaları sürdüren jandarma ekipleri, şahısların yine hırsızlık amacı ile ilçeye geldiğini tespit etti. Bugün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında aracı takibe alan ekipler, kısa süre içerisinde İzmir-Ankara D-300 karayolu üzerinde otomobili ve içerisinde 3 şüpheli şahsı yakaladı. Şüpheli şahıslar, işlemler için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, savcılık talimatı ile yapılan Olay Yeri İnceleme (OYİ) çalışmasında, şahısların olay sonrasında alınmış olan ayak izi kalıplarının eşleştirilmesi ve avukat huzurunda şüpheli sıfatı ile ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan şahıslar ile birlikte 10 adet 60 litrelik mavi renkte jelikan diye tabir edilen boş bidon, 2 adet 60 litrelik yeşil renkte jelikan diye tabir edilen boş bidon, 5 çift siyah renkli işçi eldiveni, 1 adet koli bandı, 1 adet tel kesme makası, 3 adet bıçak, 6 adet tornavida, 1 adet el lambası, 3 adet alyan anahtarı, 5 metre beyaz ip, 3 metre siyah ip ve 2 adet 5 litrelik vidonlar halinde 10 litre motorin ile 75 metre siyah hortum ele geçirildi.

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