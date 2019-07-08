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Jandarma ekipleri 5 teröristi yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 18:11 | Son Güncelleme

Malatya’da jandarma ekipleri 3 DEAŞ ve 2 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak üzere 5 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.Konuyla ilgili jandarmadan yapılan açıklamada, kentte vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve huzuru tesis etmek için denetimler yapıldığı kaydedildi.

Malatya’da jandarma ekipleri 3 DEAŞ ve 2 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak üzere 5 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Konuyla ilgili jandarmadan yapılan açıklamada, kentte vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve huzuru tesis etmek için denetimler yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, yapılan denetimlerde toplam 138 bin 138 şahısın sorgulandığı, 188 aranan şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği belirtildi. Açıklamanın devamında “111 bin 271 araç sorgulanmış, 28 araç trafikten men edilmiş, bin 657 araç ve şahsa 655 bin 532 TL ceza kesilmiştir” denildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunun da bilgisine yer verilen açıklamada, “30 bin kök kenevir bitkisi, 281 kök haşhaş bitkisi, bin gram kenevir tohumu, bin 500 gram kubar esrar maddesi, 83 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirilmiş, meydana gelen olaylara karışan 13 şüpheli şahıs yakalanarak adi makamlara sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 3 DEAŞ ve 2 FETÖ/PDY terör örgütü mensubunun yakalanarak adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.

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