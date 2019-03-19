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Jandarma ekipleri, 50 kilo uyuşturucu maddesinin piyasaya sürülmesine izin vermedi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 10:01 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; narkotik detektör köpeği Vadi’nin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 50 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 50 kilo uyuşturucu maddesinin piyasaya sürülmesine izin vermedi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; narkotik detektör köpeği Vadi’nin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 50 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirttiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde eğlence mekanları ve torbacılara satma hazırlığında olan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla yüklü miktarda skunk isimli uyuşturucu maddeyi İstanbul’a getirileceğini eğlence mekanlarına ve torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacağı ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, yapılan fiziki takibin sonunda şüphelilerin Fatih’de faaliyet gösterdiğini tespit etti. Daha sonra şüphelileri adım adım takibe aldı.
Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı
Yapılan takibin sonunda uyuşturucu maddelerin bir araca yüklendiğini ve torbacılara dağıtılacağını belirleyen Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 2 kişi yakalanırken, şüphelilerin kullandığı araçta detektör köpeği Vadi’nin de katılımıyla yapılan aramalarda; karton kutularda saklanmış vaziyette 50 kilo skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri detektör köpeklerin koku almasını önlemek için şeffaf naylon ile sardığı görüldü.
2 Şüpheli tutuklandı
Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

Jandarma ekipleri, 50 kilo uyuşturucu maddesinin piyasaya sürülmesine izin vermedi

Jandarma ekipleri, 50 kilo uyuşturucu maddesinin piyasaya sürülmesine izin vermedi

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