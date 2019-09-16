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Jandarma ekipleri besicinin 20 yıllık birikimini kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Talas ilçesinde 3 kilometre yürütülerek çalınan 18 büyükbaş hayvan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlar tarafından satılan şahıslardan tek tek toplanıp sahibine teslim edildi.Talas ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’nde bir hafta önce Ahmet Kuramaz’a ait 18 büyükbaş hayvan, hırsızlar tarafından yaklaşık 3 kilometre yürütüldükten sonra bir araca bindirilerek çalındı.

Jandarma ekipleri besicinin 20 yıllık birikimini kurtardı

Kayseri’nin Talas ilçesinde 3 kilometre yürütülerek çalınan 18 büyükbaş hayvan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlar tarafından satılan şahıslardan tek tek toplanıp sahibine teslim edildi.
Talas ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’nde bir hafta önce Ahmet Kuramaz’a ait 18 büyükbaş hayvan, hırsızlar tarafından yaklaşık 3 kilometre yürütüldükten sonra bir araca bindirilerek çalındı. Yapılan şikayet üzerine İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik’in talimatıyla görevlendirilen bir ekip, çalınan hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çalınan hayvanların Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine götürüldüğü ve burada satıldığı belirlendi. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde hayvan hırsızları tarafından satılan 18 adet büyükbaş hayvan teker teker toplanarak Kayseri’ye getirildi. Hayvanlar, tek geçim kapısı olan hayvanlarının 20 yıllık birikimi olduğunu söyleyen Ahmet Kuramaz’a teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.G. hakkında ise işlem başlatıldığı bildirildi.

Jandarma ekipleri besicinin 20 yıllık birikimini kurtardı

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