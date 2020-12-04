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  4. Jandarma ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı

Jandarma ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı

04.12.2020 19:20 | Son Güncelleme:
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde drone destekli trafik denetimi yaptı.Denetimlerini aralıksız sürdüren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde drone destekli trafik denetimi yaptı.

Denetimlerini aralıksız sürdüren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin bundan sonra havadan da yapılacağı belirtilerek, trafik ve asayiş timlerinin de katıldığı drone destekli denetimlerde İnebolu-Seydiler karayolu ile Kastamonu-Ankara karayolu Ilgaz Dağı geçidinde 52 araç ve sürücünün kontrol edildiği kaydedildi.
Açıklamada, trafik kurallarına uyulmasının önemini işaret edilerek, “Trafik kurallarına uyulması ve trafik ihlallerinin önlenmesi kapsamında farkındalık oluşturmak maksadıyla icra edilen drone ile havadan denetim faaliyetlerine devam edilecek” denildi.

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