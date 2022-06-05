HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarma ekipleri fark etti... Kamyon kasasından çıktılar!

Jandarma ekipleri fark etti... Kamyon kasasından çıktılar!

05.06.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kamyon kasasından 111 düzensiz göçmen çıktı. Yapılan kontrollerde 111 düzensiz göçmenin, 28'i Suriye, 11'i Filistin, 5'i Afgan, 4'ü İran, 63'ü Irak uyruklu olduğu tespit edildi. Aracı kullanan organizatör M.Ş isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Düzensiz göçmenlerin ise geri gönderim merkezlerine sevk edileceği bildirildi.

Jandarma ekipleri fark etti... Kamyon kasasından çıktılar!

Muğla’da düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik polis ve jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkış kontrol noktalarında denetimler sürüyor. Son olarak Yatağan ilçesinde bir kontrol noktasında durdurulan kamyonetten 111 düzensiz göçmen çıktı.

HEPSİ YAKALANDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın giriş noktasındaki Yatağan Kafacakaplancık yol kontrol noktası yapılan uygulamada durdurulan 50 plakalı kamyonun kasasında 111 düzensiz göçmen yakalandı.

a

Yapılan kontrollerde herhangi bir geçerli yol izin belgesi bulunmayan 28 Suriye, 11 Filistin, 5 Afgan, 4 İran, 63 Irak uyruklu şahıs, 8 Kadın 15 çocuk toplam 111 yabancı uyruklu şahıs ve aracı kullanan organizatör M.Ş isimli şüpheli yakalandı.

GERİ GÖNDERİM MERKEZİNE GÖNDERİLECEKLER

Suçüstü yakalanan organizatör M.Ş isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 111 düzensiz göçmen Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından Ula Geri Gönderim Merkezine teslim edilecek. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkesi duygulandıran görüntülerin ardından Bakan Koca'dan açıklamaHerkesi duygulandıran görüntülerin ardından Bakan Koca'dan açıklama
İstanbul'da maymun çiçeği vakası görüldü mü? Bakan Koca duyurdu: 4 kişinin de test sonucu...İstanbul'da maymun çiçeği vakası görüldü mü? Bakan Koca duyurdu: 4 kişinin de test sonucu...
Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

Kredi çekmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Cezaevine girdi, öğretmenlikten ihraç edildi

Kredi çekmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Cezaevine girdi, öğretmenlikten ihraç edildi

'Dobo Metin' hayatını kaybetti, dikkat çeken paylaşım

'Dobo Metin' hayatını kaybetti, dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.