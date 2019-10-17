Jandarma ekipleri hayvan hırsızlarına göz açtırmıyor

Çıldır ilçesi Semihaşakir köyünde çalınan 6 adet büyükbaş hayvan ile Göle ilçesi Senemoğlu köyünde çalınan 9 adet büyükbaş hayvan kısa süre içerisinde jandarma tarafından bulunup sahiplerine teslim edildi.

Ardahan’ın Çıldır ilçesi Semihaşakir köyünde çalınan 6 adet büyükbaş hayvan Jandarma ekiplerince Ardahan Merkez İlçesi Kocaköy Köyü bölgesinde bulunarak sahiplerine teslim edildi. Göle ilçesi Senemoğlu köyünde ikamet eden Gülçiçek Yeni’ye ait çalınan 9 adet büyükbaş hayvan ise Jandarma ekiplerince Kars İli Ani Harabeleri bölgesinde bulunarak hayvan sahibine teslim edildi.

Göle ilçesi Senemoğlu köyünde ikamet eden Gülçiçek Yeni’ye ait 9, Çıldır ilçesi Semihaşakir köyünde ikamet eden Recep Kızıltepe’ye ait 6 adet büyükbaş hayvanın ahırlardan çalınması üzerine durum jandarmaya haber verildi.

Harekete geçen jandarma ekipleri, çalınan hayvanlardan 6 adedini Ardahan Merkez İlçesi Kocaköy köyü bölgesi ve 9 adedi ise Kars ili Ani Harabeleri bölgesine götürüldüklerini tespit etti.

Bunun üzerine Kocaköy ve Kars Ani Harabeleri bölgesine operasyon düzenleyen ekipler, çalınan 15 büyükbaş hayvanı buldu.

Bulunan hayvanlar, Göle ve Çıldır ilçesine getirilerek sahiplerine teslim edildi.



