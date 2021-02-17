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Jandarma ekipleri ineğe doğum yaptırdı

17.02.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın Zara ilçesinde gebe inek, karla kaplı köy yolunun İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmasıyla jandarma ekiplerinin yardımıyla veteriner tarafından doğum yaptırıldı.Gece saatlerinde Zara ilçesi Yarağıl köyü muhtarı, ilçe Jandarma Komutanlığını arayarak köyünde gebe ineğin doğum yapmak üzere olduğunu ve veteriner hekimin köye gelmesi gerektiğini söyleyerek yardım istedi.

Sivas’ın Zara ilçesinde gebe inek, karla kaplı köy yolunun İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmasıyla jandarma ekiplerinin yardımıyla veteriner tarafından doğum yaptırıldı.

Gece saatlerinde Zara ilçesi Yarağıl köyü muhtarı, ilçe Jandarma Komutanlığını arayarak köyünde gebe ineğin doğum yapmak üzere olduğunu ve veteriner hekimin köye gelmesi gerektiğini söyleyerek yardım istedi. İneğin doğum esnasında ölme durumuna karşı harekete geçen ilçe Özel idaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yolunu açarak Jandarma aracıyla veteriner hekimi köye ulaştırdı. Gebe inek, veteriner tarafından sağlıklı bir şekilde doğum yaptırıldı. Öte yandan doğum esnasında jandarma ekipleri de veteriner hekime yardım etti.

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