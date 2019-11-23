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Jandarma ekipleri operasyonla paha biçilemeyen saf altın Hz. İsa heykeli ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 13:54 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Roma dönemine ait altın ve gümüş sikke ile birlikte paha biçilemeyen saf altından oluşan Hz.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Roma dönemine ait altın ve gümüş sikke ile birlikte paha biçilemeyen saf altından oluşan Hz. İsa ve beşik heykeli ele geçirildi. Olayla ilgili olarak kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kayseri ve civar illerde kaçak kazı yaparak elde ettikleri tarihi eserleri piyasaya sürmek üzere olan şahıslar tespit edildi. Ekipler tarafından Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait altın ve gümüş sikkeler ile birlikte paha biçilemeyen saf altından oluşan Hz. İsa ve beşik heykeli ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin Kayseri Müze Müdürlüğü tarafından tarihi eser oldukları belirlendi. Olayla ilgili olarak 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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