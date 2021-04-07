Jandarma ekipleri ormanlık alandaki kaçak kazıya suçüstü yaptı

Eskişehir’de kaçak kazı yapan 1’i yabancı uyruklu 8 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı’na bağlı Cumhuriyet mahallesi Çalıkırı mevkii ormanlık alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda N.Ö., A.D., L.R., H.H., İ.Ö., Y.Ö., T.Y. ve İran uyruklu S.M.D. isimli 8 şüpheli kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Belirtilen mevkide yapılan arazi araştırmasında orman arazisi içerisinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 3 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde iki adet çukur kazılmak suretiyle kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemede, 2 adet Roma dönemine ve 2 adet Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 30 metre jeneratör elektrik kablosu, 1 adet şiş, 1 adet demir keski, el ve baş feneri ile kazı işleminde kullanılan kürek, kazma gibi malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 7 şüpheli “Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İran uyruklu S.M.D. ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

