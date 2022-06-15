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Jandarma ekipleri şaşkına döndü! Jelibon şekerin içine...

15.06.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da jandarma ekiplerini bile şaşırtan bir olay yaşandı. Uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir otomobilin takibe alınıp durdurulması sonrası araçtan çıkanlar şoke etti. Uyuşturucu tacirlerinin, şekerlerin için uyuşturucu madde enjekte ettiği ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Jandarma ekipleri şaşkına döndü! Jelibon şekerin içine...

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, kente şekerlere enjekte edilmiş halde sokulmak istenen uyuşturucu maddeye geçit vermedi. Yapılan operasyonda uyuşturucu maddelerle birlikte 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

JELİBON ŞEKERİN İÇİNE ENJEKTE ETMİŞLER!

Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, araç ile Fethiye ilçesine gelecek olan Y.Ç. isimli şahsın il dışından uyuşturucu madde getireceği istihbaratını alan Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aracı takibe aldı. Göcek Mahallesi girişinde durdurulan araçta uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan arama sonucu valiz içerisinde kıyafetlerin arasında 25 miligramlık 4 tüp, 100 miligram likit esrar, 20 adet uyuşturucu madde zerk edilmiş jelibon türü şeker ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin yeni taktiği jandarmayı bile şaşırtırken uyuşturucu şekerlerle birlikte 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili Y.Ç. isimli şahıs ve aracı kullanan N.K. isimli şahısın sorgusunun devam ettiği bildirildi. (İHA)

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