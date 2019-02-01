Jandarma ekipleri tarafından ölmek üzereyken bulundu

Bilecik’te devriye görevi yürüten jandarma ekiplerince yol kenarında ölmek üzerineyken bulunan yavru atmaca, tedavi altına alındı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’na ekipleri, Küçükyenice Köyü’nden Gemici Köyü’ne seyir halindeyken yerde uçmaya mecali olmayan yavru bir atmacaya rastladılar. Açlıktan bitkin düştüğü öğrenilen yavru atmaca jandarma ekipleri tarafından ilçeye getirildi. Burada bir veterinere götürülen yavru atmacanın hem karnı doyuruldu, hem de tedavi altına alındı. Yavru atmacanın tedavisi tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
Fransa'da 'First Lady bakan atamalarına bile müdahele ediyor'
Çocuklarınızı ekrandan uzak tutun! Özellikle bu yaşlar arası
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı
Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek
Okuyucu Yorumları 0 yorum