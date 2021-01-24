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Jandarma ekipleri yol kenarında buldukları ağzı kapalı çuvalın içini açınca şok oldular

24.01.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te devriye gezen jandarma ekipleri yol kenarında gördükleri ağzı kapalı çuvaldan şüphelenmeleri üzerine hemen araçlarını durdurup yanına gitti.

Bilecik’te devriye gezen jandarma ekipleri yol kenarında gördükleri ağzı kapalı çuvaldan şüphelenmeleri üzerine hemen araçlarını durdurup yanına gitti. Ekipler çuvalı açınca, içinde 6 yavru köpek buldu.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri çöplük mevkiine geldiklerinde yolun kenarında ağzı kapalı bir çuval gördüler. Durumdan şüphelenen jandarma ekipleri hemen aracı durdurarak, çuvalın yanına gittiler. Çuvalın ağzını açan jandarma, içinde 6 yavru köpek buldu. Yavru köpekleri gören ekipler adeta şok olurken, hemen yavru köpeklere sahip çıktılar. Çuvalın bir araç içinden yok kenarına atıldığını düşünen ekipler, yavru köpekleri ekip aracına alarak, hemen sıcak bir ortama götürdüler. Yavru köpeklere süt veren ekipler, altlarına da üşümesinler diye battaniye koydular.

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