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Jandarma ekiplerinden definecilere suçüstü

31.12.2020 12:44 | Son Güncelleme:
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Jandarma ekiplerinden definecilere suçüstü

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyünde 1.

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyünde 1. Derece sit alanında izinsiz kazı yapan defineciler yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, 27 Aralık Pazar günü, Kuşbaba köyü, Gavurini mevkiinde 1. Derece sit alanı olan bölgede izinsiz kazı yapılacağı bilgisi geldi.
İhbar üzerine Gavurini mevkiine gelen Jandarma ekipleri, R.A., A.A., N.U., H.A.A ve Ü.U. isimli şahısları izinsiz kazı yaptığı sırada kazı malzemeleri ile beraber suçüstü yakaladı.
Şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramada ise 1 adet yüzük ve 2 adet sikke ele geçirildi.
Bucak Cumhuriyet Savcısının kararı ile gözaltına alınan R.A., A.A., N.U., H.A.A ve Ü.U. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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