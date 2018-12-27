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Jandarma ekiplerinden kaçak midye baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 22:16 | Son Güncelleme

BURSA'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 500 kilo kaçak midye ele geçirdi.

Jandarma ekiplerinden kaçak midye baskını

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 500 kilo kaçak midye ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesinde devriye görevi sırasında Karacaali Mahallesi İskelesi'nde C.P. isimli kişinin midye topladığını belirledi. Ekipler yapılan kontrollerde 66 çuval içerisinde bin 500 kilo kaçak midye ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.P. hakkında 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet'ten işlem yapılırken, ele geçirilen midyeler de Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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