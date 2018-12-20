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Jandarma ekiplerinden kaçakçılığa darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 22:13 | Son Güncelleme

BURSA'da, Jandarma ekiplerinin kaçakçılığa yönelik düzenledikleri operasyonda, durdurdukları otomobilde bin 500 adet üzerinde Rusça yazılı değişik marka ve özelliklerde ilaç 116 paket değişik markalarda bandrolsüz sigara, 9 şişe kaçak içki, 40 kg bandrolsüz çay ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinden kaçakçılığa darbe

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da, Jandarma ekiplerinin kaçakçılığa yönelik düzenledikleri operasyonda, durdurdukları otomobilde bin 500 adet üzerinde Rusça yazılı değişik marka ve özelliklerde ilaç 116 paket değişik markalarda bandrolsüz sigara, 9 şişe kaçak içki, 40 kg bandrolsüz çay ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı kente kaçak malzeme sokulacağı yönünde aldıkları ihbarın ardından plakasını belirledikleri aracı takibe aldı. Gürsu ilçesine bağlı Toki Konutları İpekyolu Mahallesi'nde otomobili durduran ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada bin 500 adet üzerinde Rusça yazılı değişim marka ve özelliklerde bandrolsüz ilaç, 116 paket değişik markalarda bandrolsüz sigara, 9 şişe kaçak içki, 40 kg bandrolsüz çay ile yaklaşık 3 gr kubar esrar ele geçirken, araç sürücüsü İ.Ş.'yi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen İ.Ş., 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet'ten işlem yapılırken ele geçirilen malzemelere el konuldu.

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