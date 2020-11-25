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  4. Jandarma ekiplerinden kadınlara yönelik şiddete karşı duygulandıran çalışma

Jandarma ekiplerinden kadınlara yönelik şiddete karşı duygulandıran çalışma

25.11.2020 12:11 | Son Güncelleme:
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Bursa’da 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde KADES uygulaması yapıldı.Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarma ekipleri, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla şehirler arası uygulama noktalarında düzenledikleri etkinlikle kadınlara bilgilendirme yaparak hediye verdiler.

Bursa’da 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde KADES uygulaması yapıldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarma ekipleri, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla şehirler arası uygulama noktalarında düzenledikleri etkinlikle kadınlara bilgilendirme yaparak hediye verdiler. Duygulu anların yaşandığı uygulamada, ’’Sessiz Kalma!", "Şiddete Maske Olma!" yazılı bez torbalar içerisinde KADES broşürü, bilgilendirme formu, acil çağrı merkezleri baskılı cetvel, turuncu maske ve turuncu kalem dağıtıldı.
Yapılan çalışma ile kadına yönelik şiddetin önlenmesi hedeflendi. Kadınlara önleyici ve koruyucu hizmetleri sunan kurumlardan birisi olan jandarma teşkilatının kadına yönelik şiddet konusunda hassas olduğu vurgulandı.

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