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Jandarma ekiplerinden kenevir operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 12:24 | Son Güncelleme

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde bir adrese düzenlediği operasyonda kenevir ve esrar maddesi ele geçirdi.

Jandarma ekiplerinden kenevir operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde bir adrese düzenlediği operasyonda kenevir ve esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Taşköprü ilçesi Güneykalınkese köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen A.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Yapılan aramada 20 kök kenevir bitkisi, 920 gram kubar esrar maddesi, uyuşturucu madde kullanmak için pet şişeden yapılmış 1 adet düzenek, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 29 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca olayla ilgili A.K. isimli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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