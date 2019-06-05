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Jandarma ekiplerinden sürücülere şeker ve kolonyalı bayram tebriği

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 15:44 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde jandarma trafik ekipleri, uygulama esnasında durdurdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayıp, şeker ve kolonya ikram etti.Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Şuhut-Karaadilli karayolunda Ramazan Bayramı nedeniyle trafik denetimi gerçekleştirdi.

Jandarma ekiplerinden sürücülere şeker ve kolonyalı bayram tebriği

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde jandarma trafik ekipleri, uygulama esnasında durdurdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayıp, şeker ve kolonya ikram etti.
Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Şuhut-Karaadilli karayolunda Ramazan Bayramı nedeniyle trafik denetimi gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, uygulamada durdurdukları araçların sürücü ve yolcularının bayramını kutlayıp şeker ve kolonya ikram etti. Ayrıca ekipler, çocuklara sürücü seyahat karnesi verdi.
Öte yandan jandarma trafik ekipleri, sürücülere emniyet kemeri kullanılması ve hız yapmamaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Jandarma ekiplerinden sürücülere şeker ve kolonyalı bayram tebriği

Jandarma ekiplerinden sürücülere şeker ve kolonyalı bayram tebriği

Jandarma ekiplerinden sürücülere şeker ve kolonyalı bayram tebriği

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