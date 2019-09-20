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Jandarma ekiplerinden uyuşturucu baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu baskını

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon düzenledi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar bulunan N.G. isimli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Gemlik’in Küçük Kumla Mahallesi’ne yapılan operasyonda N.G. gözaltına alınırken şüphelinin ev ve arabasında arama yapıldı. Aramalarda bin 70 gr kubar esrar, 300 gr. toz esrar, 200 gram kenevir tohumu, 20 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, av tüfeğine ait 25 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve kuru sıkı tabancaya ait 5 adet fişek, 100 Adet MKE yapımı 9 MM tabanca fişeği ele geçirildi. N.G. ilk işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu baskını

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