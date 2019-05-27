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Jandarma ekiplerinden uyuşturucuya 'Roket'li darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekiplerinin, uyuşturucu madde arama köpeği 'Roket' ile yaptığı operasyonda, 5 kilo 'selvie' isimli uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekiplerinin, uyuşturucu madde arama köpeği 'Roket' ile yaptığı operasyonda, 5 kilo 'selvie' isimli uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik sürdürdüğü çalışmalarda İnegöl ilçesindeki Çeltikçi Mahallesi'nde Ö.E.B.'nin İstanbul'dan getirdiği uyuşturucu maddeleri pazarladığı bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler şüpheliyi fiziki takibe aldı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı ile şüpheliye ait ev ile bağlantısı bulunan adreslere baskın yapıldı. Uyuşturucu madde arama köpeği 'Roket' ile yapılan aramalarda yatak altında özel yapım çanta içerisine gizlenmiş 7 ayrı vakumlu kilitli poşet içerisinde satışa hazır, değeri 200 bin lira olan 5 kilo 'selvie' isimli uyuşturucu maddenin yanı sıra satış sırasında kullanılan sarım makinesi ve çok miktarda filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

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