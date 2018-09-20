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Jandarma ekiplerine ateş açan kişi etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 20:04 | Son Güncelleme

Batman'ın Sason ilçesinde gasp ettiği minibüsün bozulması üzerine yaya olarak kaçtığı sırada jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına silahla karşılık veren kişi, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi

Batman'ın Sason ilçesinde, yolcularını indirerek gasp ettiği minibüsün bozulması üzerine yaya olarak kaçtığı sırada jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına silahla karşılık veren kişi, etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde yaşayan Mehmet Barış (26), babasına ait uzun namlulu silahla, Elagöz mezrası yakınlarında durdurduğu minibüsü, yolcularını indirerek gasp etti.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri minibüsü takibe aldı. Gasp ettiği minibüsle Derince köyü istikametine kaçan Barış, minibüsün arıza yapması üzerine yaya olarak kırsala doğru kaçtı.

Barış, olay yerine intikal eden jandarma ekipleri "dur" ihtarına silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada hayatını kaybeden Barış'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Batman çatışma Jandarma Sason

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