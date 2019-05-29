HABER

Jandarma ele geçirdi, matbaa ile basılan ilk eserlerden

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Avrupa’da matbaanın kullanılmaya başladığı dönemde basılan üç bölümden oluşan ve bin 44 sayfadan oluşan tarihi kitap, jandarma tarafından ele geçirildi.Sorgun ilçesi Doğankent beldesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu duyumunu alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli aracı durdurarak arama yaptı.

Jandarma ele geçirdi, matbaa ile basılan ilk eserlerden

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Avrupa’da matbaanın kullanılmaya başladığı dönemde basılan üç bölümden oluşan ve bin 44 sayfadan oluşan tarihi kitap, jandarma tarafından ele geçirildi.
Sorgun ilçesi Doğankent beldesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu duyumunu alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde bulunan 3 şahsın, İstanbul’dan geldiği ve Yozgat’ta tarihi eser satmak için alıcı aradığı bilgisini alan İl Jandarma ekipleri, araçta yapılan aramada Avrupa’da matbaanın kullanılmaya başladığı dönemde basılan üç bölümden oluşan ve bin 44 sayfadan oluşan tarihi kitabı ele geçirdi. Almanca lisanı ile basılan ve içeriğinde Hristiyanlık dini ile dönemin toplumsal yaşantısına ait bilgiler içeren kitap, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Jandarma ele geçirdi, matbaa ile basılan ilk eserlerden

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Bodrum'da site yakınında makilik yangınıBodrum'da site yakınında makilik yangını
Bayramda 184 bin 825 trafik personeli görev yapacakBayramda 184 bin 825 trafik personeli görev yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.