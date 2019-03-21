Jandarma Empadansmont hırsızlarını kovalamaca sonucu yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sinyalizasyon sistemini kontrol eden ve herhangi bir voltaj kaçağında topraklama yaparak 27 bin volt olan elektriğin zarar vermesini engelleyen empadansmont hırsızlarını kovalamaca sonucu yakaladı. 5 ayrı hırsızlık olayına karışan şüphelilerin TCDD’yi maddi zarara uğrattığı ve demiryolunda ulaşımı engellediği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede mevkinde hırsızlık yapacağı belirlenen otomobil, Ankara-Kayseri karayolunda jandarma ekiplerince takibe alındı. Yapılan kovalamaca sonucu ekipler, otomobili Kayseri OSB’de yakaladı. Otomobilde bulunan E.K., C.Ö. ve K.Ö.’nün 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Ekiplerce yapılan aramalarda 50 bin TL değerinde empadansmont ve sökmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Çalınan malzemelerin, demiryolunda ulaşımı durdurduğu, iş ve zaman kaybı yaşattığı maddi olarak TCDD’yi zarara uğrattığı belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



