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Jandarma enkazdan çıkardığı altınları sahibine teslim etti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2020 10:46 | Son Güncelleme

Elazığ'daki Sivrice ilçesinde yıkıma neden olan depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Çevrimtaş köyünde jandarma ekipleri tarafından enkaz altından özel eşyalar çıkarılmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar sırasında bulunan 3 bilezik, 1 kolye ile 4 Cumhuriyet, 2 yarım ve 3 çeyrek altın sahibine teslim edildi.

Jandarma enkazdan çıkardığı altınları sahibine teslim etti

24 Ocak'ta yaşanan merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde çok sayıda binanın yıkıldığı Çevrimtaş köyünde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında jandarma ekipleri, 3 bilezik ve 1 kolye ile 4 Cumhuriyet, 2 yarım ve 3 çeyrek altın buldu. Jandarma yaptığı araştırmalar sonunda altınların Ersin Ertaş'a ait olduğunu belirledi. Ardından da Ertaş'a teslim etti.

'EKSİKSİZ TESLİM ETTİLER'

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Ersin Ertaş, deprem anından itibaren köylerinden ayrılmayan jandarmaya minnettar olduklarını söyleyerek, "Bugün komutanlarımız göçüğün altında kalan altınlarımızı buldular ve eksiksiz bana teslim ettiler. Kendilerine teşekkür ederim. Biz Elazığ’dan geldiğimizde, Jandarma Özel Hareket ekipleri gelmişti. Jandarmamız tırnak ve elleriyle enkazı kazıyarak, bize her türlü yardımı yaptı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.


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Enkaz altın deprem Elazığ

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