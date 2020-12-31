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  4. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Koç’tan yılbaşı öncesi yol denetimi

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Koç’tan yılbaşı öncesi yol denetimi

31.12.2020 22:06 | Son Güncelleme:
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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Kırıkkale’de katıldığı yılbaşı denetimleri sırasında sürücü ve yolculara çikolata ikram edip, trafik kurallarının yer aldığı broşür verdi.Kırıkkale’de yılbaşında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 43 ilin bağlantı noktası olan Doğu ve Güneydoğu illeri güzergahı üzerindeki Hacılar Beldesi’nde yer alan jandarma kontrol noktasında denetim gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Kırıkkale’de katıldığı yılbaşı denetimleri sırasında sürücü ve yolculara çikolata ikram edip, trafik kurallarının yer aldığı broşür verdi.

Kırıkkale’de yılbaşında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 43 ilin bağlantı noktası olan Doğu ve Güneydoğu illeri güzergahı üzerindeki Hacılar Beldesi’nde yer alan jandarma kontrol noktasında denetim gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Koç, sürücü ve yolcuların yeni yılını kutlayıp, hayırlı yolculuklar diledi. Koç, sürücü ve yolcularla sohbet ederek çikolata ve kolonya ikramında bulundu. Araçların içinde aileleri ile birlikte olan çocuklara da boyama kitabı, maske, ve dezenfektan hediye etti. İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uğur Özmen’de denetimlerde Koç’a eşlik etti.
Kırıkkale’deki kilit kavşakta da kısıtlama saatine kadar trafik yoğunluğu sürdü.

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