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Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Balıkesir’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 10:06 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklere denetlemede bulunmak üzere Balıkesir’e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Balıkesir’de

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklere denetlemede bulunmak üzere Balıkesir’e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Vilayet ziyaretinde Vali Ersin Yazıcı tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki komutanlarla birlikte makama geçti.

Orgeneral Çetin: "Ziyarette bulunmaktan büyük onur duydum"
Balıkesir’de bulunmaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Birliklerimizi ziyarete, denetlemeye geldik. Jandarmamızın, vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik zatıâlinizin liderliğinde, emir ve komutasında personelimizin varsa ihtiyaçlarını yerinde görmek, vatandaşımıza daha iyi hizmet nasıl yapabiliriz, onun arayışı içerisindeyiz. Balıkesir’e gelmekten onur ve gurur duyuyorum. Balıkesir’e geldiğimiz için huzurlu hissediyoruz kendimizi. Jandarmamız halkımızın emrindedir. Halkımızın huzuru için elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız" dedi.
Orgeneral Çetin’i ilde ve Valilikte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Yazıcı ise, komutanın nezdinde tüm Mehmetçiklere görevlerinde üstün başarılar dilediklerini de ifade etti. Vali Ersin Yazıcı günün anısına konuğuna kitap seti hediye etti.
Ziyaret sırasında Orgeneral Çetin’e; Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay eşlik etti.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Balıkesir’de

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Balıkesir’de

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Balıkesir’de

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