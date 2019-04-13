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Jandarma Genel Komutanı Çetin, Isparta’da giyilebilir son teknolojik ürünleri denedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

Jandarma birliklerinde bir dizi denetleme ve inceleme yapmak üzere Isparta’ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ömer Seymenoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Jandarma birliklerinde bir dizi denetleme ve inceleme yapmak üzere Isparta’ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ömer Seymenoğlu’nu makamında ziyaret etti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Isparta’daki Güvenli İnternet Tırında bulunan giyilebilir teknolojik ürünleri denedi.
Vali Ömer Seymenoğlu tarafından karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra valilik makamında Vali Seymenoğlu ile bir süre baş başa görüştü. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin görüşmede ’Güller Diyarı’ güzel Isparta’yı ziyaret etmekten son derece mutlu olduğunu söyledi.
Ziyareti için Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e teşekkür eden Vali Seymenoğlu, Isparta kültür ve turizmi hakkında bilgi vererek jandarma teşkilatının çalışmalarından duyduğu memnuniyeti aktardı.
Valilik çıkışında bir sürprizle karşılaşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 1984 yılında üsteğmen rütbesiyle Tunceli’de görev yaptığı sırada askeri olan Salman isimli vatandaşla buluşarak bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ardından Vali Ömer Seymenoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin İnternet Haftası dolayısıyla yürütücülüğünü Isparta Valiliğinin yaptığı İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Projesi kapsamında Valilik önünde hizmet veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ait Güvenli İnternet Tırında incelemelerde bulundu.
Güvenli İnternet Tırı hakkında Proje Koordinatörü Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tuncay Yiğit’ten bilgi alan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tırda eğitim alan öğrencilerle sohbet ederek onlarla birlikte eğitime katıldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Güvenli İnternet Tırında bulunan giyilebilir teknolojik ürünleri de deneme fırsatı buldu.

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Isparta’da giyilebilir son teknolojik ürünleri denedi

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Isparta’da giyilebilir son teknolojik ürünleri denedi

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Isparta’da giyilebilir son teknolojik ürünleri denedi

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Isparta’da giyilebilir son teknolojik ürünleri denedi

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Isparta’da giyilebilir son teknolojik ürünleri denedi

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Isparta’da giyilebilir son teknolojik ürünleri denedi

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Isparta’da giyilebilir son teknolojik ürünleri denedi

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Isparta’da giyilebilir son teknolojik ürünleri denedi

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Isparta’da giyilebilir son teknolojik ürünleri denedi

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Isparta’da giyilebilir son teknolojik ürünleri denedi

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Isparta’da giyilebilir son teknolojik ürünleri denedi

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Isparta’da giyilebilir son teknolojik ürünleri denedi

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Isparta’da giyilebilir son teknolojik ürünleri denedi

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Isparta’da giyilebilir son teknolojik ürünleri denedi

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Isparta’da giyilebilir son teknolojik ürünleri denedi
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