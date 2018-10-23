Jandarma Genel Komutanı Çetin: Önceliğimiz yerli silah ve malzeme

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, dışa bağımlı olmamak için yerli ve milli ürün kullanmak istediklerini belirterek, "Yerli ve milli sanayiyi destekliyoruz, öncelikle yerli silah ve malzeme tercih ediyoruz" dedi.

Uluslararası Jandarmalar Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) toplantısı, Jandarma Genel Komutanlığı'nın ev sahipliğinde, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de başladı. 19 ülkenin jandarma genel komutanlarının katıldığı toplantı öncesi Jandarma Genel Komutanlığı'nın birlik, teçhizat sergisi ilgi gördü. Yabancı konuklar, 21 Türk savunma sanayi şirketinin ürünlerinin yanı sıra jandarmaların kullandığı malzemeleri tek tek inceledi.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNİ AYDINLATAN CİHAZIN BENZERİ

Sergide ilgi çeken teçhizatlar arasında, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında kullanılan 'çok dalga boylu ışık kaynağı' cihazının benzeri de yer aldı. Başkonsoloslukta temizlenen kan, cihazdaki mavi ışık dalgasıyla tespit edilmişti. Diğer yandan jandarmanın son dönem sıkça kullandığı 'tak-bul' gözlüğü sergilenen teçhizat arasında yer aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın iş birliğinde üretilen gözlük, 3 dakikada 40 kişinin kimliğinden genel bilgi taramasını (GBT) tamamlayabiliyor.

19 ÜLKENİN JANDARMA KOMUTANLARI ANTALYA'DA

Sergiyi diğer ülkelerin komutanlarıyla inceleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, gazetecilere açıklamada bulundu. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) standını ziyaret eden Orgeneral Arif Çetin, ihtiyaçlarında yerli ve milli ürünleri kullanarak dışa bağımlı olmak istemediklerini söyledi. Geçen yıl devraldığı FIEP Başkanlığını bugün Hollanda'ya teslim edeceğini belirten Çetin, 19 ülkenin komutanlarının Antalya'ya geldiğini aktardı. Çetin, "Sergi ile amacımız özellikle yerli ve milli sanayiyi yabancı ülkelere tanıtmak. Dışa bağımlılığı azaltmak için Cumhurbaşkanlığımız öncülüğünde devletimizin bütün kurumları katkıda bulunuyorsa, Jandarma Genel Komutanlığı olarak biz de yerli ve milli sanayiyi destekliyoruz. Bu nedenle biz de öncelikle yerli silah ve malzeme tercih ediyoruz" dedi.

'YABANCILAR ÇOK BEĞENDİ'

Türk yapımı ürünlerle onur ve gurur duyduklarını dile getiren Orgeneral Arif Çetin, burada sergilenen yerli ve milli malzemelerin dünyadaki emsalleriyle boy ölçüştüğünü, hatta bazılarının birkaç konuda rakiplerini geçtiğini söyledi. Çetin, "Yerli sanayimizin ürettiği bu malzemeleri gururla kullanırken, gururla sergimizi açtık. Güvenle yerli ürünlerimizi kullanıyoruz. Yabancılar ilk defa böyle bir sergi izlediler. 21 firma sergide yer alıyor. Yüzlerce araç gereç var. Yabancı ülkelerin temsilcileri yerli ürünlerimizden çok etkilendiklerini dile getirdi. Bu malzemeleri ülkelerinde görmek istediklerini söyledi. Yerli malzemelerimizi ihraç edeceğimizi düşünüyorum. Terörle mücadele bu silahları kullanıyoruz" diye konuştu.