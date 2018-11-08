Jandarma Genel Komutanı Çetin'den Vali Baruş'a ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir dizi temaslarda bulunmak üzere kentte gelen Orgeneral Arif Çetin, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.
Ziyarette Orgeneral Arif Çetin'e 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ve İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce eşlik etti.
Orgeneral Çetin ve Temel, Valilik Şeref Defterini imzalamalarının ardından, Vali Baruş ile bir süre görüştü.
Vali Baruş Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.
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