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Jandarma Genel Komutanı Çetin’den, Vali Karaloğlu’na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 18:16 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, valilik özel defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada huzur şehri Antalya’yı ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, valilik özel defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada huzur şehri Antalya’yı ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Hem Türkiye’nin hem dünyanın en önemli turizm merkezi Antalya’da bulunmaktan mutlu olduğunu kaydeden Çetin, “Antalya dünya markası bir şehir. Burada varsa bir ihtiyaç yapmamız gereken onları da incelemeye geldik.” dedi.

Vali Karaloğlu, Çetin’in kendi teşkilatını denetleme yerinde görme amacıyla geldiğini belirterek, “Antalya’da çok güçlü bir jandarma teşkilatımız var. Akseki’de komando birliğimiz var. Antalya bir huzur şehriyse bu teşkilatlarımız sayesinde. Çok güzel bir uyumumuz var. İnşallah huzurlu bir sene geçireceğiz.” diye konuştu.
Ziyarette, Antalya İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Tekin Aktemur da hazır bulundu.

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