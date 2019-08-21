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Jandarma Genel Komutanı: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 09:47 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, terör örgütü PKK'ya yönelik üç ilde yürütülen 'Kıran Operasyonu' kapsamında, Van'ın Gürpınar ilçesi Bulgurlu Dağı bölgesindeki birliklerde denetlemelerde bulundu. Orgeneral Çetin, "Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Kalan unsurlar varsa en kısa zamanda temizleyeceğiz. Bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Jandarma Genel Komutanı: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Van, Hakkari ve Şırnak il jandarma komutanlıklarının katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan 'Kıran Operasyonu' devam ediyor.

Jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 3 ilin kırsal bölgelerinde sürdürülen operasyon kapsamında Van'a gelen Çetin, operasyona katılan birlikleri denetledi, komutanlardan bilgi aldı.

Operasyon bölgesinde Jandarma Uzman Çavuş Osman Turaç'ın Antalya'daki ailesiyle telefonda görüşen Çetin, üç ildeki operasyonun 129 tim ve 14 taburla gerçekleştirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleri doğrultusunda, bölgenin teröristlerden tamamen temizlenene kadar terörle mücadelenin koordineli şekilde devam edeceğini vurgulayan Çetin, kahraman güvenlik güçlerinin teröristlerin inlerine girdiğini vurguladı.

Milletin desteği ve Allah'ın yardımıyla ülkede kalıcı huzuru sağlayacaklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Ülkemizde vatandaşlarımızın, milletimizin güvenliğini kalıcı olarak tesis edeceğiz. Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Kalan unsurlar varsa en kısa zamanda temizleyeceğiz. Bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için hep birlikte çalışıyoruz. En kısa zamanda bu bölge, tamamen teröristlerden arındırılarak, yaylalar serbest olacak, köylerimizde herkes bağını, bahçesini rahatça ekip, biçecek. Ülkemizin gelişmesi, zenginleşmesi için var gücümüzle çalışacağız. Yüce milletimizin desteği ve hayırlı dualarıyla, 82 milyonun bize verdiği güven ve itimatla gücümüze güç katarak, mücadelemize ebediyen devam edeceğiz."

(AA)

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Jandarma PKK terör arfi çetin kıran operasyonu

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