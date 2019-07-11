Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'a ziyarette bulundu.

Valilik binası önünde Eskişehir Valisi Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Çetin, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Çakacak, Çetin'e ziyareti dolayısıyla seramik bir anı tabağı hediye etti. Orgeneral Çetin ise Vali Çakacak'a Jandarma Genel Komutanlığına ait bir şilt verdi.

Çakacak ile Çetin daha sonra basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

