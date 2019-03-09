SİİRT (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te Valiliği ziyaret etti ve askeri birliklerde incelemelerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, beraberinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile Valiliğe geçti.

Şeref defterini imzalayan Çetin, Vali Ali Fuat Atik ile görüştü.

Ziyarette AK Parti Milletvekili Osman Ören, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile Vali Yardımcıları Zihni Yıldızhan ve Erkan Savar da yer aldı.

- Komandolarla bir araya geldi

Orgeneral Çetin, daha sonra Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde geçen yıl oluşturulan "Çetinler" ve "Altaylar" jandarma komando taburları ile Dadaşlar Özel Harekat Taburu'nda görevli askeri personel ile bir araya gelen Orgeneral Çetin, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Atabay ve askeri personeli başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Çetin, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

