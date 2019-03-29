Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’den Doğu Karadeniz çıkartması

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerini ziyaret etti.

Ziyaret, inceleme ve denetleme için bölgeye gelen Çetin, Giresun’da şehit ailesini ziyaret ederek Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlıkları, Bulancak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığını denetledi.

Denetlemenin ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberinde MEBS Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ile birlikte İl Valilikleri ve Emniyet Müdürlüklerine ziyaret ettiler.



