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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Bilecik'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 16:52 | Son Güncelleme

Orgeneral Çetin: - "Ülkemizde son terörist etkisiz hale gelinceye kadar başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizin huzurunu sağlamak için mücadelemizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz"

BİLECİK (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Ülkemizde son terörist etkisiz hale gelinceye kadar başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizin huzurunu sağlamak için mücadelemizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Orgeneral Çetin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik'i ziyaret etti.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında Vali Bilal Şentürk, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut ve askeri yetkililer tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, vatani görevini yapan er ve erbaşlarla yemekte bir araya geldi.

Burada askerlere hitap eden Orgeneral Çetin, ülkenin huzuru, daimi ve birliği için hep birlikte çalıştıklarını, görevlerini, sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek için çabaladıklarını söyledi.

Orgeneral Çetin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün ülkemizin her karış toprağında huzuru sağlamak için kahraman polisimiz, ordumuz, kahraman askerimiz ve hepsinden önemlisi yüce milletimizin hayır duası ve Allah'ın yardımıyla bu mücadeleyi veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve istekleri doğrultusunda ülkemizde son terörist etkisiz hale gelinceye kadar, başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizin huzurunu sağlamak için mücadelemizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu millet, vatan, toprak için hiç düşünmeden canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum, gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum. Şehitlerimizin ailelerini buradan selamlıyorum. Sizlere de başarılar diliyorum.''

Daha sonra Orgeneral Çetin, Korgeneral Çitil, Tuğgeneral Bulut ile birlikte Vali Şentürk'ü ziyaret etti.

Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Orgeneral Çetin, Şentürk ile bir süre görüştü.

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