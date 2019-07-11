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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Bilecik’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:41 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik’e geldi.2, Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında Vali Bilal Şentürk, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, 2.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik’e geldi.
2, Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında Vali Bilal Şentürk, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut ve askeri yetkililer tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, vatani görevini yapan er ve erbaşlarla yemek yedi.
Askerlere hitaben bir konuşma yapan Orgeneral Çetin, “Ülkemizin huzuru, daimi ve birliği için hep birlikte çalışıyor ve görevimizi, sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek için çabalıyoruz. Bugün ülkemizin her karış toprağında huzuru sağlamak için kahraman polisimiz, ordumuz, kahraman askerimiz ve hepsinden önemlisi yüce milletimizin hayır duası ve Allah’ın yardımıyla bu mücadeleyi veriyoruz. Ülkemizde son terörist etkisiz hale gelinceye kadar başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizin huzurunu sağlamak için mücadelemizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu millet, vatan, toprak için hiç düşünmeden canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi şükran ve millet anıyorum gazilerimize Allah’’tan şifa diliyorum. Şehitlerimizin ailelerini buradan selamlıyorum. Sizlere de başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Daha sonra Orgeneral Çetin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çitil, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Bulut ile birlikte Vali Şentürk’ü ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Çetin, Vali Şentürk ile bir süre görüştü.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Bilecik’te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Bilecik’te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Bilecik’te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Bilecik’te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Bilecik’te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Bilecik’te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Bilecik’te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Bilecik’te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Bilecik’te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Bilecik’te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Bilecik’te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Bilecik’te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Bilecik’te
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