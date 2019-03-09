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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Bitlis'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 15:46 | Son Güncelleme

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Bölge gezisi kapsamında Bitlis'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Tayin Daire Başkanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan 10'uncu Tugay Komutan Vekili Albay Bülent Sayar, Bitlis İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ile birlikte Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Çağatay heyeti Bitlis Valiliği önünde İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte karşıladı. Heyet, Valilik önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Orgeneral Arif Çetin, bir süre Vali Çağatay ile görüştükten sonra İl Jandarma Komutanlığına geçerek öğle yemeğine katıldı.

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