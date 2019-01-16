Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Kuveyt'te

KUVEYT (AA) - Kuveyt Ulusal Muhafızları Komutan Vekili Korgeneral Haşim er-Rifai, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile iki ülke arasında güvenlik ve askeri işbirliğini görüştü.

Kuveyt Ulusal Muhafızları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Muhafızları Komutan Vekili Korgeneral Rifai, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Rifai, ulusal muhafızların, iki ülke arasındaki işbirliği ufkunu genişletmeye önem verdiğini kaydetti.

Rifai, Jandarma Genel Komutanı Çetin ve beraberindeki heyetin ülkeyi ziyaretinin, geçen yıl Kuveyt Ulusal Muhafızları ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında yapılan işbirliği anlaşması maddelerini tamamlama çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ve beraberindeki heyet, bugün Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Kuveyt Veliahtı Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ayrı ayrı görüşmüştü.

