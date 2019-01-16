HABER

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Kuveyt'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 00:30 | Son Güncelleme

Orgeneral Çetin, Kuveyt Ulusal Muhafızları Komutan Vekili Korgeneral Haşim er-Rifai ile iki ülke arasında güvenlik ve askeri işbirliği konularını ele aldı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Ulusal Muhafızları Komutan Vekili Korgeneral Haşim er-Rifai, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile iki ülke arasında güvenlik ve askeri işbirliğini görüştü.

Kuveyt Ulusal Muhafızları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Muhafızları Komutan Vekili Korgeneral Rifai, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Rifai, ulusal muhafızların, iki ülke arasındaki işbirliği ufkunu genişletmeye önem verdiğini kaydetti.

Rifai, Jandarma Genel Komutanı Çetin ve beraberindeki heyetin ülkeyi ziyaretinin, geçen yıl Kuveyt Ulusal Muhafızları ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında yapılan işbirliği anlaşması maddelerini tamamlama çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ve beraberindeki heyet, bugün Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Kuveyt Veliahtı Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ayrı ayrı görüşmüştü.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
63 yaşındaki kadının organları 3 kişiye umut oldu63 yaşındaki kadının organları 3 kişiye umut oldu
Manisa'da korkutan deprem!Manisa'da korkutan deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Kuveyt Ulusal Muhafızları

En Çok Okunan Haberler

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Dere sularına kapılmıştı, acı haber geldi

Dere sularına kapılmıştı, acı haber geldi

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burası İzmir! Kar kalınlığı yarım metreyi geçti

Burası İzmir! Kar kalınlığı yarım metreyi geçti

Denizli'de öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Denizli'de öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Manisa'da 3.0 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da evinde ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da ölü bulundu!

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.