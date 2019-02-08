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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: PKK terör örgütüne diz çöktürülmüştür

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 15:45 | Son Güncelleme

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, PKK terör örgütüne diz çöktürüldüğünü belirterek, "PKK'da çözülme başlamıştır, kaçışlar, firarlar artmıştır.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: PKK terör örgütüne diz çöktürülmüştür

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük),(DHA)- JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, PKK terör örgütüne diz çöktürüldüğünü belirterek, "PKK'da çözülme başlamıştır, kaçışlar, firarlar artmıştır. PKK terör örgütüne ayda 100-150 kişi katılırken, 1 yılda 130 kişi katılmıştır. Artık katılımlar durmuştur" dedi.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda asayiş kursunu başarıyla tamamlayarak mezun olan 2 bin 493 uzman erbaş için düzenlenen törene katıldı. Erbaşları ve vatandaşları selamlayan Çetin, kursu derece ile tamamlayan erbaşların ailelerine plaket vererek, uzman erbaşların hazırladığı gösteriyi izledi. Törende konuşan Orgeneral Çetin, şunları söyledi:
"Jandarma teşkilatımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla mücadeleye devam edecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Allah'ın yardımıyla vatandaşımızın desteğiyle, milletimizin güveniyle dağlardaki PKK terör örgütü başta olmak üzere, bütün teröristlere karşı mücadelemiz ülkemizin her karış toprağında devam edecektir. Jandarma teşkilatı binlerce şehit vererek bu mücadeleye devam ediyor. PKK terör örgütüne diz çöktürülmüştür. Örgüt üyelerinin yurt içinde 3-4 binlere varan rakamları bugün 700'ün altına düşmüştür. Son 35 senede en düşük sayıya düşmüştür, korku ve panik başlamıştır. PKK'da çözülme başlamıştır, kaçışlar, firarlar artmıştır. PKK terör örgütüne ayda 100-150 kişi katılırken, 1 yılda 130 kişi katılmıştır. Ayda 7-8 kişi katılmaktadır. Artık katılımlar durmuştur. Bu durumu ve zaferi sağlayan bu kahramanlarımızdır. Onlarla ne kadar onur ve gurur duysanız azdır."
2024'TE TÜM PERSONELİMİZ PROFESYONEL OLACAK
Orgeneral Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2013 yılından bu yana profesyonelleşmeyi hızlandırdığını belirterek, şöyle konuştu:
"2013 yılında yüzde 32 olan profesyonel personel sayımız bugün yüzde 68'e çıkmıştır. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrası İçişleri Bakanlığı'na bağlanan jandarma teşkilatı süratle kendini geliştirmeye ve güçlenmeye devam etmiştir. Her yıl yaklaşık 20-25 bin civarında personel alarak gücümüze güç katmaktayız. 2024 yılına kadar bu personel sayımız yüzde yüz profesyonel olacaktır. Milletine, vatandaşına daha çağdaş ve modern taktikleri ile hizmet yarışında caydırıcı, saygın, güvenilir ve etkin bir şekilde modern silah araç gereç ve malzemelerle hizmet yapmanın azim ve gayretindeyiz."
Orgeneral Çetin, tören sonunda bir araya gelen uzman erbaş ve ailelerinin yanına giderek birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

FOTOĞRAFLI

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: PKK terör örgütüne diz çöktürülmüştürJandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: PKK terör örgütüne diz çöktürülmüştürJandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: PKK terör örgütüne diz çöktürülmüştürJandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: PKK terör örgütüne diz çöktürülmüştür

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